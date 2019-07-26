موسكو للسفارة الألمانية: لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى الالتزام باتفاقية فيينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ردا على تعليق السفارة الألمانية في موسكو بشأن الانتخابات في روسيا .

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية على موقع "تويتر"، موجها إلى السفارة الألمانية في موسكو ووزارة الخارجية الألمانية: "من الواضح أنه لا شيء يشغلكم غير ذلك؟! التزموا باتفاقية فيينا ولا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة".

في وقت سابق، علقت السفارة الألمانية لدى روسيا في موقع "تويتر"، على سير الاستعدادات للانتخابات الإقليمية في روسيا، مشيرة إلى أن "السلطات لم تسمح للعديد من المعارضين بخوضها [الانتخابات]"، وذكرت البعثة الدبلوماسية، بأنها "قلقة للغاية" حيال هذا الوضع.