بالصور... بوتين تحت الماء لمدة 30 دقيقة

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى قاع خليج فنلندا ليفحص غواصة روسية من طراز "شي -308 سيومغا" دمرت أيام الحرب العالمية الثانية.

وغطس بوتين على عمق 50 متر في سفينة للغطس "Bathyscaphe" تستخدم في مراقبة أعماق البحار، وامتدت فترة الغوص إلى 30 دقيقة.

© Sputnik . Sergey Guneyev بوتين يغوص تحت الماء ويستكشف سفينة غارقة

وقصة هذه الغواصة الغارقة: تأسست الغواصة "شي-308 سيومغا" عام 1930 في المصنع الروسي "كراسنوي سورموفو" وفي عام 1935 دخلت القوات البحرية في أسطول البلطيق أما في سبتمبر/أيلول عام 1942 اتخذت موقعا استراتيجيا في منطقة جزيرة يوت الفنلندية في بحر البلطيق وبعد فترة أبلغ قائدها عن تدمير ثلاث سفن للعدو، لكن للأسف الغواصة نفسها قد أصيبت بأضرار ولم تستطع العودة إلى الوطن.

© Photo/ Twitter/@Kremlinpool_RIA بوتين يغوص تحت الماء ويستكشف سفينة غارقة

وشارك بوتين مشاعره بعد رؤية الغواصة الغارقة قائلا: انطباعي من العملية قوي جدا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي أغطس فيها تحت الماء، لذلك الانطباع وقبل كل شيء متعلق برؤية الغواصة.

بوتين يغوص تحت الماء ويستكشف سفينة غارقة © Sputnik . Aleksey Nikolsky

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا © Sputnik . Aleksey Nikolsky

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا © Sputnik . Aleksey Nikolsky 1 / 3 © Sputnik . Aleksey Nikolsky بوتين يغوص تحت الماء ويستكشف سفينة غارقة

وبعد إيجاد الغواصة عام 2018 تم تحديد فترة تدميرها وهي بين 24 و26 أكتوبر/تشرين الأول عام 1942 جراء انفجار لغم ألماني الذي أدى إلى مقتل 40 شخص من أفراد الطاقم.