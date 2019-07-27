موسكو: نأمل أن لا يتأثر اتفاق فيينا بأزمة الناقلات وإعلان واشنطن تشكيل تحالف بحري

أعربت موسكو عن أملها في أن لا يتأثر اجتماع الغد لدول الاتفاق النووي الإيراني بأزمة احتجاز الناقلات بمضيق هرمز وجبل طارق وإعلان واشنطن تكوين تحالف بحري لحماية الملاحة في منطقة الخليج

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، "آمل كثيرا أن الظروف المتعلقة باحتجاز الناقلات، وما صاحبها من تسريع تكوين ما يعرف بالتحالف البحري لسلامة الملاحة بمضيق هرمز من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الحلفاء، لن تلقي بظلالها على مناقشات الغد".

وأضاف ريابكوف أن الزيادة التي أعلنت عنها إيران في إنتاجها من الماء الثقيل لا يتم بالسرعة التي تجعله يمثل مشكلة ملحة وطارئة.

هذا وستعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا طارئا في العاصمة النمساوية فيينا غدا الأحد بحضور وفود إيران ودول مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها إيران في إطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بالعبور بنسبة التخصيب من 3.67 الى 4.5 بالمائة.

كما يأتي الاجتماع في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الخليج بعد احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، واحتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.