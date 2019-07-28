العرض العسكري في بطرسبورغ بمناسبة يوم الأسطول الروسي

أقيم في مدينة سان بطرسبرغ عرضا عسكريا بحريا، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأسطول الروسي وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشارك بالعرض في عاصمة الشمال الروسية 43 سفينة حربية و 41 طائرة، من أحدث القطع العسكرية في الجيش الروسي.

وعقد العرض أيضا في القواعد الرئيسية للأساطيل الروسية في بحر قزوين وبحر البلطيق، وسيفاستوبل في البحر الأسود، وفلاديفستوك وأستراخان في أقصى الشرق الروسي، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية في مدينة طرطوس السورية.

وشارك في مجمل العروض للأساطيل الروسية أكثر من 150 سفينة وقطعة حربية، وما يقارب من ٨٠ طائرة مختلفة من القوات الجيوفضائية الروسية، وأكثر من ١٥ الف عسكري وضابط.

وكان على رأس الحضور في مدينة سان بطرسبورغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جال على بعض السفن المشاركة في العرض على متن قارب، وحيا الجنود والضباط الموجودين على ظهرها بمناسبة يوم الأسطول الروسي.

© Sputnik . Alexei Nikolskiy الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري البحري بسان بطرسبورغ

وألقى الرئيس الروسي بعد ذلك كلمة هنأ وشكر فيها البحَارة والجنود الروس، وكل من شارك في الدفاع عن روسيا بأي طريقة كانت، وفي أي زمان.

وشدد بوتين في كلمته على أن الأسطول الروسي جاهز دائماً للدفاع عن روسيا، ضد أي عدو، وبأن الأسطول هو الضمانة لحماية روسيا.

وأكد فلاديمير بوتين على أن روسيا تتذكر دائما تضحيات البحارة الروس، وبأن روسيا لن تحافظ فقط على هذا الأسطول، بل وستمضي في تطويره إلى مستويات أعلى، وأعطى بوتين عد ذلك الإذن ببدأ العرض.

بدأت بعد ذلك السفن الحربية الروسية بالمرور في نهر نيفا، بالإضافة إلى عدد من السفن الكبيرة التي استعرضتها البحرية الروسية في البحر المفتوح خارج مدينة سان بطرسبورغ.

وحلقت بعدها عدد طائرات مروحية في سماء المدينة، وتبعتها عددين المقاتلات الحربية وقاذفات طويلة المدى.

© Sputnik . Ekatirina shtukina يوم البحرية الروسية

الجدير بالذكر أنه حضر عدد من الضيوف الأجانب وعلى رأسهم قائد البحرية الإيرانية حسين خاندي، وشاركت سفينتين حربيتين صينية وهندية، بالاضافة إلى قطع بحرية فيتنامية وفلبينية في مدينة فلاديفاستوك.

والتقت سبوتنيك الأدميرال المتقاعد ستيفان ميخالوفيتش الذي تحدث عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لسكان مدينة سانبطرسبرغ وروسيا بشكل عام، ويقول: ولدت وعشت هنا، ودرست الهندسة البحرية وخدمت في ثلاثة أساطيل، نقدر تضحيات أولئك الأبطال من أجلنا، وجعلونا نحتفل بيوم كهذا.