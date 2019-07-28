بالفيديو والصور... سيبيريا تحترق

وصلت مساحة حرائق الغابات في سيبيريا إلى 3 ملايين هكتار حتى أن الدخان الناتج عن الحرائق أدرك مدن الأورال التي تقع على حدود روسيا مع أوروبا وآسيا.

وتحترق غابات كل من إقليم كراسنويارسك وياكوتيا، وتبلغ مساحة الحرائق ثلاث ملايين هكتار كما تستمر في النمو.

В Сибири бушуют лесные пожары.



Огонь охватил Иркутскую область, Красноярский край и Якутию. По данным «Авиалесохраны», горит более 1 млн гектаров.



Власти отказываются тушить пожары из-за «экономической невыгодности». Сегодня смог дошёл уже до Татарстана. pic.twitter.com/4WA5M4aolA — Открытая Россия (@openrussia_team) July 26, 2019

وتعمل خدمة الطوارئ من الساعة السابعة صباحا يوم 28 يوليو/تموز على إطفاء 143 حريقا وتم السيطرة على 15 حريق منهم.

ووفقا لرئيس برنامج الإطفاء "غرين بيس"، تبلغ مساحة منطقة الحرائق في ياكوتيا 1.2 مليون هكتار، في إقليم كراسنويارسك أكثر من مليون هكتار وحوالي 700 ألف هكتار في منطقة إيركوتسك.

Смог накрыл Сибирь и Урал. Причиной смога, накрывшего регионы Большого Урала 24 июля, являются лесные пожары, которые сейчас бушуют в Западной Сибири. Об этом заявляют чиновники и синоптики. pic.twitter.com/u9PerrYrMz — Татьяна Роо Сои (@roosoi) July 26, 2019

وفي 27 يوليو/تموز تم إخماد 51 حريقا في روسيا على مساحة 6.879 هكتار.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن معظم الحرائق تحدث في المناطق النائية، حيث تتجاوز تكلفة الإطفاء مقدار الضرر المحتمل، لذا يتم إطفاء حرائق الغابات في حال وجود تهديد للمواطنين أو البنية التحتية.

Ничего себе пожары в Сибири! Смог в Перми жуткий pic.twitter.com/XZQ70ynjK3 — Дарья Денисовна (@dashatooolm) July 25, 2019

وقال رئيس برنامج الإطفاء، إن الوضع خرج عن نطاق السيطرة بسبب اتخاذ قرار في البداية في عدم إخماد الحرائق بينما كانت صغيرة.

Сибирь охвачена огнем: пылает свыше 2 миллионов гектаров леса, пожары подбираются к городам, люди бегут. Удушающий смог заполонил треть страны, жители региона уже практически не могут дышать, но чинуши посчитали, что возможный ущерб от пожаров ниже затрат на их тушение... pic.twitter.com/6UxKCON7r1 — Алексей Жуков (@assir108) July 28, 2019

وصل الدخان الناتج عن حرائق الغابات إلى مدن مختلفة في روسيا، وليس فقط في سيبيريا. ورصدت محطات الأرصاد الجوية ضباب الدخان الناتج عن حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك. وجاء في رسالة إدارة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية والمراقبة البيئية في تتارستان أن الإعصار الواسع والشامل على ارتفاعات عالية في غرب ووسط سيبيريا يسهم في نقل منتجات حرق الغابات إلى جبال الأورال وأدمورتيا وبير كراي وباشكورتوستان وتتارستان.