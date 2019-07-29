أمريكا وإيطاليا تقومان برحلة مراقبة فوق روسيا بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطني الروسي لشؤون التقليل من الخطر النووي العقيد رسلان شيشين، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة وإيطاليا ستقومان برحلة مراقبة فوق روسيا في الفترة من 29 تموز/ يوليو حتى 2 آب / أغسطس، بموجب اتفاقية" الأجواء المفتوحة" من مطار كوبينكا الروسي.