موسكو تتواصل مع المعارضة الفنزويلية في إطار معروف لدى حكومة مادورو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو تتواصل مع ممثلي المعارضة الفنزويلية في إطار معروف لدى حكومة الرئيس الشرعي مادورو، مؤكدا أن قناة التواصل ليست دائمة بل عرضية وتشمل تبادل المعلومات.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول التواصل بين موسكو وممثلي غوايدو: "لقد أتيحت لنا فرصا عدة للحصول على معلومات وتقييمات منها المعارضة وبالتالي طرح أمامها وجهة نظرنا".

وأشار ريابكوف "أن موسكو لا تخفي هذا التواصل بل على العكس من ذلك، نعتقد أنه كلما زادت الاتصالات كلما كان ذلك أفضل للجميع. في الوقت نفسه، نحن نقوم بذلك بطريقة معروفة، بما في ذلك بالنسبة لحكومة مادورو الشرعية".

وتجري في هذه الفترة مفاوضات بين وفد عن الحكومة الفنزويلية ووفد عن المعارضة بقيادة غوايدو في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل إنهاء النزاع في البلاد، الذي استمر عدة أشهر.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن وفد الحكومة يضم وزير الإعلام، خورخي رودريغز، فيما يشارك العضو البارز في الجمعية الوطنية، ستالين غونزاليز، في المفاوضات من جانب المعارضة.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.