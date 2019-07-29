الأركان الروسية: "الخوذ البيضاء" تضلل بهدف اتهام روسيا بشن غارات على إدلب

كشف رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين أن "الخوذ البيضاء" تحاول من خلال عمليات التضليل الإعلامية اتهام روسيا باستهداف المدنيين في إدلب.

وقال رودسكوي خلال مؤتمره الصحفي " في الفترة الأخيرة يحاول الإرهابيون والمنظمات التي تعمل معهم بحملة تضليل وتشويه إعلامية ضد روسيا على أنها تستهدف المدنيين في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب".

وأضاف رودسكوي قائلا " الخوذ البيضاء تقوم بتصوير لقطات فيديو مفبركة لنشر الأضاليل وتشويه سمعة روسيا أمام الرأي العام الدولي".

وأشار رودسكوي أن صور وسائل الفضاء الروسية والطائرات المسيرة الروسية أكدت عدم المساس بسوق معرة النعمان الذي زعمت منظمة "الخوذ البيضاء" تدميره خلال قصف جوي روسي.

وبهذا الصدد قال رودسكوي: "قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 و26 تموز/يوليو بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وتصوير السوق والأماكن المحيطة به. أي بعد مزاعم توجيه ضربة جوية".

وختم رودسكوي قائلا إن الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا من خلال استخدام أنظمة راجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف.