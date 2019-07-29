الخارجية الروسية: الإجراءات الأمريكية لن تسفر عن نتائج في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب في تجاهل القانون الدولي لن تنجح في تسوية المشكلة الفلسطينية – الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "أن موسكو تشعر بالقلق إزاء استمرار التوتر في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي أصبحت رهينة نهج واشنطن أحادي الجانب. وكتأكيد آخر على ذلك كان النظر مؤخرا في قضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي. في 25 تموز/ يوليو، عرقلت الولايات المتحدة اعتماد مجلس الأمن مشروع بيان صحفي اقترحته وفود الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا لإدانة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وشددت الخارجية الروسية في بيانها بقولها "نحن مقتنعون بأن الأعمال الأحادية الجانب التي يمارسها الأمريكان في تجاهل القانون الدولي لن تسفر عن نتائج. وهي تضر باحتمالات التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأجل للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية التي طال أمدها".

وذكرت الوزارة أن "موقف الأمريكيين المدمر، خلافا لنهج الغالبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، يظهر مرة أخرى الخط الذي يهدف إلى كسر الإطار القانوني المعترف به دوليا للتسوية في الشرق الأوسط . المكرس في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أيدتها واشنطن".

وأضافت الخارجية الروسية أيضا أنها تولي اهتماما للخطاب الذي ألقاه الممثل الأمريكي الخاص في المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 24 تموز/ يوليو. ولم يخف بيانه أي تلميحات عن عدم جدوى السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تسوية في الشرق الأوسط داخل جدران الأمم المتحدة وعدم جدوى قرارات المجلس ذات الصلة".

هذا وكانت القوات الإسرائيلية، قد قامت يوم الاثنين الماضي، بهدم منازل فلسطينيين جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى "البناء غير القانوني".

وطوقت عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين أربعة منازل، في منطقة صور باهر، وتم إجبار السكان الفلسطينيين على إخلاء الموقع.

ولاحقا قال الرئيس محمود عباس "إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي".