واشنطن تدرس اقتراح توسيع العقوبات على روسيا

اقترح أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أن توفر الميزانية العسكرية إمكانية توسيع العقوبات ضد قطاعات الطاقة والمصارف والدفاع في روسيا في حالة "تدخل" موسكو في الانتخابات الأمريكية.

وقال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ: "إن العقوبات ستكون نتيجة للتدخل الروسي في المستقبل، لذلك سننشئ رادع أكثر أهمية مما لو عاقبنا مقدما".

يقترح مشروع القانون الجديد فرض عقوبات أمريكية جديدة على ديون الدولة الروسية في حال ثبت التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح اعتماد تدابير تقييدية ضد قطاعات الطاقة والمصارف والدفاع في الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى إدراج رجال الأعمال والشخصيات السياسية رفيعة المستوى في القائمة السوداء الذين قد يشاركون، بحسب واشنطن، في "التأثير" غير القانوني على العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة. .

وفي وقت سابق، طالب عضو الكونغرس إليوت إنجل ومايكل ماكول بأن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا بسبب حادثة سالزبوري.