حرائق ضخمة تجتاح غابات روسيا

يخمد رجال الإطفاء 137 حريق في غابات روسيا على مساحة 96.5 ألف هكتار، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ في روسيا.

وفقا لوزارة الطوارئ الروسية، سجل في 30 يوليو، 137 حريق في الغابات على أراضي الاتحاد الروسي على مساحة 96445 هكتار. عشية، 89.5 ألف هكتار من الغابات كانت تحترق. والحرائق مسجلة في سبع مناطق من روسيا. تحترق أراضي المناطق المحمية الخاصة: حريق على مساحة 1.6 ألف هكتار في محمية تونغوسكي في إقليم كراسنويارسك، على 764 هكتار في محمية جوغجورسكي في إقليم خاباروفسك، على 274 هكتار في حديقة زابايكالسكي الوطنية في بورياتيا، 5 هكتارات - داخل حدود "محمية بايكال" في منطقة إيركوتسك.

في المناطق النائية، تم تسجيل 328 حريقًا، واحترق أكثر من 2.7 مليون هكتار من الغابات. مساحة الحريق 1.1 مليون هكتار في ياكوتيا، أكثر من 961 ألف هكتار تحترق في إقليم كراسنويارسك. تم إعلان حالة الطوارئ على كامل أراضي منطقة إيركوتسك، ومنطقة كراسنويارسك، وفي مقاطعتي بورياتيا وياكوتيا. تم تطبيق نظام خاص للحماية من الحرائق في 42 منطقة.

قالت ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حرائق الغابات في روسيا يجب أن تكون من اهتمامات المجتمع العالمي بأسره.

وأعلن وزير الموارد الطبيعية دميتري كوبيلكين بدوره أن مساحة حرائق الغابات في روسيا بلغ 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة 12٪ عن العام الماضي، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق من البلاد.

وقال كوبيلكين:

"تم إعلان حالات الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق في روسيا، وأصعب الأوضاع في منطقة إيركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهورية ساخا (ياكوتيا) وبورياتيا. وتبلغ مساحة المناطق التي تسيطر عليها حرائق الغابات 2.7 مليون هكتار، أي أكثر بنسبة 12٪ من العام الماضي".

ووفقا له، يشارك 95 ٪ من موظفي الهيئة الفيدرالية لسلامة الغابات وجميع المعدات المتاحة في إطفاء الحرائق لمساعدة القوات الإقليمية. كما أشار إلى أنه من أجل منع انتشار النيران في المناطق المجاورة، تم بالفعل نشر 100 شخص في إقليم كراسنويارسك - المظليين المحترفين، 100 شخص آخر مستعدون لإرسالهم إلى هناك.