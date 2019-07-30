روسية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لهواتف آيفون

حصلت الصورة التي التقطتها عدسة هاتف الروسية يوليا إبيريفا، على المركز الثاني في مسابقة جوائز آيفون للتصوير الفوتوغرافي .

ونالت الأيطالية غابرييلا تشيليانو الجائزة الكبرى عن صورتها التي حملت عنوان "ذا بيغ سيستر" في حين فاز البرتغالي ديوغو لاج بالمركز الأول وجائزة "مصور العام" عن صورته سي ستريبز، واحتل المركز الثالث الصيني الصيني بنغ هاو عن صورته بعنوان "كوم اكروس".

— Blue Shoe Media (@bshoemedia) 26 июля 2019 г.

وتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في مسابقة التصوير بواسطة هواتف آيفون لعام 2019 وقد غطّت الصور الفائزة مجموعة من الفئات، وتم التقاط الصور في المسابقة بواسطة هواتف آيفون المختلفة مثل "آيفون سي أي" و"آيفون 7 بلاس" و "آيفون 6" وغيرهم.

وتقدم للمسابقة مصورين من أكثر من 140 دولة، وتم اختيار الفائزين لهذا العام من بين آلاف المشاركات المُقدّمة من مصوري هواتف آيفون.