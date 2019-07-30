فقط المطر أو الثلج لإخماد حرائق غابات سيبيريا واسعة النطاق

أعلن رئيس قسم الغابات في فرع "غرين بيس" الروسي، أليكسي ياروشينكو، صعوبة إخماد حرائق غابات سيبيريا واسعة النطاق وكان لا بد القيام بذلك قبل شهر.

كوش اغات – سبوتنيك. وقال ياروشينكو "لقد انتشرت الحرائق على مساحات كبيرة، لا جدوى من إخمادها. يمكن حماية الأماكن المسكونة المهددة فقط. لا يمكن القيام بشيء في هذه المناطق. فقط المطر أو الثلج. لا يمكن التعامل مع مساحات كبيرة كهذه، كان من الضروري إخمادها منذ شهر أو شهر ونصف".

Катастрофы в Сибири, горят леса, люди буквально задыхаются, смог распространяется по территории страны, а властям тушить этот пожар «экономически невыгодно».

Сгорает прекрасная природа...#SaveSiberianForest pic.twitter.com/Nsckfnj0At — _little deaths_ (@let_me_diexxx) July 27, 2019

وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية، تبلغ مساحة حرائق الغابات 2.7 مليون هكتار، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن العام الماضي، وأعلنت حالات الطوارئ في خمس مناطق من البلاد. وفقا لتقديرات فرع السلام الأخضر الروسي، حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات تلتهمها النيران وهو ما يزيد بنسبة 20% عن عام 2018 خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه يجب إخماد الحرائق الجديدة الناشئة بينما هذا ممكن، بما في ذلك في المناطق التي لا يكون فيها ذلك ضروريا ويترك لتقدير السلطات في المنطقة - ما يسمى مناطق السيطرة.

А это п.Ванавара, Эвенкийский район. Ближайший пожар в 15 км от поселка – при этом жителям говорят, что опасности нет. #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/i2ZoFzEPH4 — Isabel Jones (@BSantorinne) July 26, 2019

وأشار في ختام حديثه إلى أن الوضع مع حرائق الغابات والضباب الدخاني يتكرر من سنة إلى أخرى. تغييره سوف يسمح بتقويم مناطق السيطرة، والتي ستلزم السلطات بإخماد حرائق جميعها تقريبًا، باستثناء المناطق التي لا يمكن الوصول إليها حقًا.