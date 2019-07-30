أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية

أعلن المدعي العام العسكري في أوكرانيا أناتولي ماتيوس عن احتجاز الناقلة الروسية "نيكا سبيريت"

وكتب المدعي العام على صفحته في فيسبوك "نحن فعلنا ذلك، نقطة".

يتبع...