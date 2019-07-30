طائرات الناتو تجري استطلاعا قرب الحدود الروسية

أقلعت الطائرة من القاعدة الأمريكية وتوجهت إلى الجزء الغربي من روسيا، وفي الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، لوحظت الطائرة بالقرب من كالينينغراد، وبعد ثلاث ساعات عادت إلى المطار الذي أقلعت منه، وذلك وفقا لموقع "بلان ريدار".
10:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 30, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, #FLUFF59, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт вдоль границ Калининградской области🇷🇺.#RC135 #USAF pic.twitter.com/r7NifgCpUb
واقتربت طائرة استطلاع سويدية أيضا من منطقة كالينينغراد، وفقا لموقع "بلانيت ريدار"، وحلقت الطائرة بالقرب من الحدود الروسية عند إجراء استطلاع في منطقة بحر البلطيق.
في الآونة الأخيرة، بدأت الطائرات المسيرة الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على الحدود الروسية، ويتم ملاحظتها فوق البحر الأسود، وبالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك في مسافة ليست بعيدة عن القواعد الروسية في سوريا.
على الرغم من الدعوات الصادرة عن وزارة الدفاع، ترفض واشنطن وقف العمليات الاستخبارية على الحدود الروسية.
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