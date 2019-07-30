طائرات الناتو تجري استطلاعا قرب الحدود الروسية

أجرت طائرة استطلاع إلكتروني من طراز بوينغ "ار اس 135 في" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، استطلاعا على حدود منطقة كالينينغراد الروسية.

أقلعت الطائرة من القاعدة الأمريكية وتوجهت إلى الجزء الغربي من روسيا، وفي الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، لوحظت الطائرة بالقرب من كالينينغراد، وبعد ثلاث ساعات عادت إلى المطار الذي أقلعت منه، وذلك وفقا لموقع "بلان ريدار".

واقتربت طائرة استطلاع سويدية أيضا من منطقة كالينينغراد، وفقا لموقع "بلانيت ريدار"، وحلقت الطائرة بالقرب من الحدود الروسية عند إجراء استطلاع في منطقة بحر البلطيق.

في الآونة الأخيرة، بدأت الطائرات المسيرة الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على الحدود الروسية، ويتم ملاحظتها فوق البحر الأسود، وبالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك في مسافة ليست بعيدة عن القواعد الروسية في سوريا.

على الرغم من الدعوات الصادرة عن وزارة الدفاع، ترفض واشنطن وقف العمليات الاستخبارية على الحدود الروسية.