"صيف بارد".. آخر أيام يوليو أبرد يوم منذ 70 عاما في موسكو

صرح ألكسندر سينيكوف، المتخصص في الطقس بمركز "فوبوس" بأن اليوم الأربعاء قد يكون أبرد يوم في يوليو/تموز، في الوقت الذي لم تسجل مثل درجات الحرارة هذه لمثل هذا اليوم من 70 عاما.
وأضاف الأخصائي أن الليلة الماضية كانت الأكثر برودة في يوليو/تموز في هذا العام، حيث انخفضت درجات الحرارة لتصل لحدود 8.9 درجة مئوية، ووصلت في السابعة صباح لـ8.3 درجة مئوية.
وشهد في وقت سابق ليل 30 يوليو/تموز تسجيل أبرد ليلة حيث وصلت درجات الحرارة لـ9.7 درجة مئوية.
وتحدث سينيكوف في وقت سابق على أن درجات الحرارة القصوى لهذا اليوم 31 يوليو/تموز ستتراوح مابين 11 الى 13 درجة مئوية.
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