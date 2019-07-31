"صيف بارد".. آخر أيام يوليو أبرد يوم منذ 70 عاما في موسكو

تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء 31 يوليو/تموز، درجات حرارة منخفضة لم يتم تسجيلها لمثل هذا اليوم منذ 70 عاما، ليسجل هذا اليوم كأحد أبرد أيام الصيف.

صرح ألكسندر سينيكوف، المتخصص في الطقس بمركز "فوبوس" بأن اليوم الأربعاء قد يكون أبرد يوم في يوليو/تموز، في الوقت الذي لم تسجل مثل درجات الحرارة هذه لمثل هذا اليوم من 70 عاما.

وأضاف الأخصائي أن الليلة الماضية كانت الأكثر برودة في يوليو/تموز في هذا العام، حيث انخفضت درجات الحرارة لتصل لحدود 8.9 درجة مئوية، ووصلت في السابعة صباح لـ8.3 درجة مئوية.

وشهد في وقت سابق ليل 30 يوليو/تموز تسجيل أبرد ليلة حيث وصلت درجات الحرارة لـ9.7 درجة مئوية.

وتحدث سينيكوف في وقت سابق على أن درجات الحرارة القصوى لهذا اليوم 31 يوليو/تموز ستتراوح مابين 11 الى 13 درجة مئوية.