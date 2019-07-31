روسيا تستعد لأكبر عملية إنزال في التاريخ الحديث

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات المظلات ستنفذ أكبر عملية إنزال خلال تدريباتها المندرجة في إطار مناورة "سينتر 2019" الاستراتيجية.

وتتضمن خطة التدريبات إنزال المظليين في منطقة جبلية سهلية وقيامهم بمهاجمة وتدمير منشآت العدو الافتراضي كالمطار العسكري الميداني.

ولن يعرف المظليون وطيارو الطائرات التي تنقلهم مكان الإنزال حتى اللحظة الأخيرة. وقالت صحيفة "ازفستيا" إن روسيا لم تعرف عملية إنزال كهذه منذ عام 1981 حينما نفذت قوات روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى مشروعها التدريبي الاستراتيجي بمشاركة 100 ألف عسكري من جميع أفرع القوات المسلحة تقريبا.