موسكو تطالب "تويتر" برفع الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على "تويتر": "تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سوريا بدون تقديم أي تفسيرات. نعتبر هذا رقابة وانتهاكا صارحا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي".

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 31 июля 2019 г.

كما دعت موسكو إدارة تويتر إلى رفع الحظر عن الحساب.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 31 июля 2019 г.

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في جنوب أفريقيا أن "تويتر" قد حجب حساب السفارة الروسية في سوريا بسبب انتقاد منظمة "الخوذ البيضاء".

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 30 июля 2019 г.

وقالت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا في بيان : "شرطة الفكر موجودة هنا. قامت تويتر بحجب صفحة السفارة الروسية في سوريا بعد أن نشرها منشورا انتقدت فيه منظمة الخوذ البيض المستندة إلى الحقائق ومستشهدة ببيانات من وزارة الدفاع الروسية."

وأضاف البيان: "هذا يثبت فقط أن الحسابات العادية ليس لها الحق في أن يكون لها وجهة نظر مختلفة".