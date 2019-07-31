بوتين يوعز للدفاع الروسية بالانضمام إلى عملية إخماد حرائق الغابات

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إخماد حرائق الغابات، وذلك بعد تقرير وزارة الطوارئ.

جاء في بيان للكرملين "بعد دراسة تقرير وزارة الطوارئ، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وزير الدفاع بالانضمام إلى عملية إخماد الحرائق"، مشيرا إلى أن إيعاز الرئيس سيبقى قائما حتى إشعار آخر.

وسترسل وزارة الدفاع الروسية إلى إقليم كراسنويارسك 10 طائرات من طراز "إيل-76" و10 مروحيات نقل عسكري، مجهزة بوسائل خاصة لإطفاء الحرائق.

الأن تتدرب الأطقم وتستعد للمهمة. وقد شارك هؤلاء الطيارون مرارا وتكرارا في إخماد الحرائق الطبيعية في مناطق مختلفة من روسيا.

ووفقا للإيعاز سيتم الحفاظ على وجود مجموعة من القوات المسلحة في مقاطعة إركوتسك حتى إشعار آخر.

وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق، أن مساحة حرائق الغابات في روسيا وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك، وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.