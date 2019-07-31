سفينة الشحن "بروغريس إم إس-12" تحقق رقما قياسيا جديدا في التحليق إلى المحطة الفضائية الدولية

وأظهرت إشارة البث المباشر لمؤسسة "روسكوسموس الفضائية، أن السفينة التحمت بالمحطة عند الساعة 18.29 بتوقيت موسكو، على الرغم من أن وقت الالتحام المحدد كان 18.35. وبهذا تكون السفينة قد وصلت أسرع بثلاث دقائق من سابقتها "بروغريس" التي استغرقت رحلتها 3 ساعات و 21 دقيقة.