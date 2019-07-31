المندوب الروسي: انخفاض وتيرة إطلاق النار في شرق أوكرانيا بشكل ملحوظ

أعلن مندوب روسيا في مفاوضات مينسك، بوريس غريزلوف، اليوم الأربعاء، أن عدد مرات إطلاق النار في دونباس قد انخفض بشكل ملحوظ، وأنه جاري العمل بنظام الهدوء منذ 21 تموز/ يوليو.

مينسك - سبوتنيك. وقال غريزلوف للصحفيين "أكد ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اجتماع مجموعة الاتصال اليوم، انخفاض عدد مرات إطلاق النار على طول خط التماس. وقد أسفرت الهدنة المعلنة، التي يدعمها بيان مجموعة الاتصال، والتدابير الملموسة لتعزيز وقف إطلاق النار، عن نتائج إيجابية. ويمكننا أن نعلن بارتياح أنه يتم العمل بنظام الهدوء بشكل أساسي، اعتبارًا من 21 تموز/ يوليو 2019".

ووفقا له، فإن مجموعة الاتصال سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد مرات إطلاق النار في دونباس.

وفي نيسان/أبريل 2014، شنت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، اللتين أعلنتا استقلالهما بعد الانقلاب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2014. ووفقًا لآخر بيانات الأمم المتحدة، أصبح حوالي 13 ألف شخص ضحايا للنزاع.

وتتم مناقشة مسألة حل الوضع في "دونباس"، بما في ذلك وخلال الاجتماعات التي عقدت في "مينسك" لفريق الاتصال، والتي منذ أيلول/سبتمبر 2014، اعتمدت فعلياً، ثلاث وثائق تنظم الخطوات لوقف تصعيد النزاع. ومع ذلك، تواصلت انتهاكات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، رغم الهدنة الموقعة من الطرفين.