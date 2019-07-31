ترامب خلال اتصال هاتفي مع بوتين يعرض المساعدة في إطفاء حرائق غابات سيبيريا

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعدة روسيا في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.

قال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم المساعدة لروسيا في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.

وأفاد المكتب الصحفي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بالخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي كبادرة بأنه في المستقبل سيكون من الممكن استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين.

و رد الرئيس الروسي على اقتراح ترامب بأنه سيستخدمه إذا لزم الأمر.

وأبلغ بوتين نظيره الأمريكي أنه تم بالفعل إنشاء مجموعة جوية في سيبيريا لمكافحة الحرائق، وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير وزارة الطوارئ فإنه توجد بعض الصعوبات ويتم حل المشكلات من خلال تزويد الطائرات بالوقود ونشرها.