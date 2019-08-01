طائرتا "إليوشين-76" تشاركان في مكافحة حرائق سيبيريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أول طائرتين من طراز "إليوشين -76" مزودتين بـ 42 طنا من الماء لكل منهما قد أقلعتا من مطار كراسنويارسك، لمكافحة الحرائق في سيبيريا .

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي "إن طائرتي من طراز "إيل 76" أقلعتا بمهمة إطفاء الحرائق للمرة الأولى".

يذكر أنه وفقا للهيئة الفيدرالية للحراسة الجوية فإن إجمالي مساحة الغابات الروسية التي تلتهما النيران حاليا يبلغ قرابة 2.8 مليون هكتار. وتمتد الحرائق على 1.1 مليون هكتار في جمهورية ياكوتيا في أكبر الحرائق مساحة، وأكثر من 1.0 مليون هكتار في إقليم كراسنويارسك بالإضافة إلى 700 ألف هكتار في مقاطعة إركوتسك.

ويشارك في عملية إخماد الحرائق 2.7 ألف شخص، بالإضافة إلى 390 قطعة من المعدات البرية و28 قطعة من المعدات الجوية.