"العملية في سوريا".. قسم جديد على موقع وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها استحدثت على موقعها الرسمي قسما خاصا حول أنشطة القوات المسلحة الروسية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجهود المبذولة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها على الموقع "أطلق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية قسم تفاعلي خاص تحت تسمية "العملية في سوريا" وذلك لتغطية أنشطة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجهود التي تُبذل من أجل استعادة الحياة السلمية في الجمهورية العربية السورية.

ولفتت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القسم يتكون من فصول عدة لمواضيع تتحدث عن الأعمال القتالية للقوات الفضائية الجوية الروسية في معركة تدمير التنظيمات الإرهابية الدولية وأنشطة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في أراضي الجمهورية العربية السورية.

ووفقًا للبيان، سيتم إعلام زوار الموقع حول انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في شكل الرسم المعلوماتي - "إنفوغرافيك"

وهناك أيضاً فصل تحت عنوان "الإحاطات الإعلامية" الذي يحتوي على النشرات الإعلامية والتقارير حول الوضع العملياتي على الأراضي السورية.

ويذكر أن قسم "العملية في سوريا" سيسهم في التصدي، بفعالية أكثر، لنشر الأخبار المزيفة والمحاولات المتزايدة تزوير المعلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية في حربها ضد الإرهاب الدولي واستعادة الحياة السلمية في أراضي سوريا.