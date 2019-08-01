وزير الإعلام السوري: حجب حساب السفارة الروسية على تويتر "عربدة" أمريكية

وقال "ما قامت به أمريكا مؤخرا بإغلاق حساب السفارة الروسية في دمشق هو "عربدة" تضاف إلى عربدتها في المنطقة التي تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بحرية الرأي بل تأخذ أيضا أشكالا مختلفة ومنها العسكرية وهذا ما تؤكده أفعالها من خلال إبقاء جنودها في سوريا وطبعا الهدف هو تفخيخ أي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب في البلاد".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.
The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 31 июля 2019 г.
ورفعت إدارة موقع "تويتر" الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا، عقب دعوات موسكو.
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