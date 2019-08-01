وزير الإعلام السوري: حجب حساب السفارة الروسية على تويتر "عربدة" أمريكية

أكد وزير الإعلام السوري عماد سارة، إن "حجب حساب السفارة الروسية في دمشق على موقع "تويتر" ليس بأمر مستغرب لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بحرية الرأي وإنما تسمع وتصغي للرأي الذي يناسبها وكل من يخالفها أو يخالف سياستها تعاقبه حتى لو كان عبر تغريدة على تويتر".

دمشق- سبوتنيك . وقال سارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على حجب حساب السفارة الروسية في دمشق على تطبيق "تويتر": "سبق لأمريكا التي تتزعم المحور الداعم للإرهاب أن أوعزت لأدواتها بإنزال الفضائيات السورية عن الأقمار الصناعية إضافة إلى تدمير بناء قناة الإخبارية السورية والسبب هو أن هذه القنوات تنقل وجه نظر تختلف عن وجه النظر الأمريكية ومحورها الداعم للإرهاب".

وقال "ما قامت به أمريكا مؤخرا بإغلاق حساب السفارة الروسية في دمشق هو "عربدة" تضاف إلى عربدتها في المنطقة التي تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بحرية الرأي بل تأخذ أيضا أشكالا مختلفة ومنها العسكرية وهذا ما تؤكده أفعالها من خلال إبقاء جنودها في سوريا وطبعا الهدف هو تفخيخ أي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب في البلاد".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

ورفعت إدارة موقع "تويتر" الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا، عقب دعوات موسكو.