زيارة محتملة لوزير الدفاع العراقي إلى موسكو

أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، قد يزور موسكو قبل خريف 2019.

موسكو - سبوتنيك . وقال السفير العراقي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدينا لجنة مشتركة للتعاون العسكري التقني، لكن لم يكن لدينا وزير دفاع حتى وقت قريب، لذلك هناك ضرورة لمثل هذه الزيارة"، مشيرا إلى عدم وجود تاريخ محدد للزيارة.

وردا على سؤال حول وجود احتمال القيام بالزيارة قبل الخريف قال السفير العراق: "نأمل ذلك".

والجدير بالذكر، أن العراق وروسيا تتمتعان بعلاقات متينة في كافة المجالات، من بينها التعاون التقني العسكري، إذ تؤكد بغداد استمرارية الاتصالات مع موسكو على المستوى العسكري، معولة على الزيارات المتبادلة ومواصلة التعاون في مجال التسليح وتدريب الكوادر والعمل المشترك من أجل أن يكون العراق خال من الإرهاب، الأمر الذي يدخل في اهتمامات الجانب الروسي.