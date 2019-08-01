زاخاروفا بشأن العقوبات ضد ظريف: العقوبات هي أداة واشنطن الوحيدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إدراج وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في قائمة العقوبات الأمريكية يظهر أن العقوبات هي الأداة الوحيدة التي تمتلكها الدبلوماسية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تقود نفسها بنفسها إلى طريق مسدود.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الصدد " فرض العقوبات هو الشيء الوحيد الذي تستطيع الدبلوماسية الأمريكية فعله. على العموم، إذا قلنا، ربما، ليس من الناحية الدبلوماسية ولتوصيف الوضع كما هو، فإن الولايات المتحدة تقود نفسها إلى طريق مسدود. إنهم ببساطة رفضوا بأنفسهم وأنكروا فرصة استخدام مجموعة واسعة من الموارد والأدوات الدبلوماسية لحل مختلف القضايا والمشاكل، تاركين فقط أداة واحدة في شكل عقوبات. وهذه الأداة لا تعمل".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها" موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر": السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم... هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.

وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أعلن في وقت سابق، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستجدد إعفاءات العقوبات المفروضة على البرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين والدول الأوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.