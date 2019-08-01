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17:28 01 أغسطس/ أب 2019
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    جامع موسكو

    رئيس مجلس مفتيي روسيا يدعو المسلمين لإقامة صلاة الاستسقاء

    © Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
    روسيا
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    أفاد الموقع الرسمي لمجلس مفتيي روسيا، اليوم الخميس، بأن رئيس المجلس، راويل عين الدين، دعا المسلمين لإقامة الصلوات طلبا لنزول المطر في إقليمي سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، اللذين يعانيان حاليا من موجة حرائق غابات كبيرة.

    موسكو - سبوتنيك. وقال راويل عين الدين في بيان له بهذا الشأن تم نشره على موقع المجلس: إن "هناك حرائق ما زالت تشتعل في بلادنا على مدى عدة أسابيع. وليس بإمكاننا الآن أن نحدد حجم العواقب الناتجة عن هذه الكارثة، إلا أنه بإمكاننا أن نتوقع أنها قد تكون كارثة على مستوى العالم بأسره".

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    © Sputnik . Iliya Pitalev
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    وأضاف، "الآن تبذل قصارى الجهود من أجل إطفاء النيران. واليوم عشية حلول شهر ذو الحجة (وهو شهر يكون فيه الحج) والجمعة المقدسة، فإنني أدعو رؤساء جميع الطوائف الدينية المحلية، بالإضافة إلى أئمة المساجد لإقامة صلاة الاستسقاء ورفع دعواتنا إلى الله تعالى طلبا لنزول الغيث".

    وفي السياق ذاته، دعت ميتروبولية إقليم كوزباس للكنيسة الروسية الأرثوذكسية المؤمنين المسيحيين لإقامة صلاة مشتركة طلبا بنزول المطر أيضا.

    ووفقا للهيئة الفيدرالية للحراسة الجوية، فإن إجمالي مساحة الغابات الروسية التي تشتعل فيها النيران حاليا، وفقا للموقف القائم يوم 31 تموز/ يوليو، يبلغ قرابة 2.8 مليون هكتار. وتبلغ كبريات المساحات التي تشتعل فيها الحرائق 1.1 مليون هكتار في جمهورية ياكوتي وأكثر من 1.0 مليون هكتار في إقليم كراسنويارسك بالإضافة إلى 700 ألف هكتار في مقاطعة إركوتسك.

    يذكر أن السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق بسيبيريا شرق البلاد، بسبب انتشار حرائق الغابات هناك، على مساحة تمتد لنحو ثلاثة ملايين هكتار.

    وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى وزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إخماد حرائق الغابات، وذلك بعد تقرير وزارة الطوارئ.

    ومن جانبه قال وزير الموارد الطبيعية ديمتري كوبيلكين، أن العواصف الرعدية الجافة يمكن قد تكون السبب في اندلاع الحرائق. ويشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، وأكثر من 350 من المعدات و26 طائرة في إطفاء الحرائق.

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    أخبار العالم, حرائق, مسلمين, روسيا
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