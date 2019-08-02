مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء تصادم حافلة ركاب بشاحنة في إقليم ستافروبول الروسي

أعلنت إدارة شرطة المرور والمكتب الصحفي لحاكم إقليم ستافروبول الروسي اليوم الجمعة عن مقتل خمسة أشخاص وجرح 18 آخرين جراء تصادم حافلة ركاب بشاحنة على الطريق السريع، استراخان- ستافروبول.

بياتيغورسك - سبوتنيك. وقالت شرطة المرور في بيان: "وفقا للبيانات الأولية لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين جراء حادث سير وقع على الطريق السريع استراخان – ستافروبول الذي يبلغ طوله 420 كيلو متر".