حشد 20 طائرة عسكرية لمواجهة حرائق سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحيات الجيش بدأت مشاركتها في جهود مواجهة حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة إيركوتسك، مشيرة إلى أن المروحيات ستقوم بـ10 إلى 15 طلعة جوية في اليوم لمواجهة واحتواء الحرائق.

وفي الوقت نفسه انضمت طائرات النقل العسكري "إيل-76" إلى جهود مواجهة حرائق سيبيريا. وصرح نائب وزير الدفاع، دميتري بولغاكوف، أن طائرات "إيل-76" تنطلق نحو بؤر الحرائق من مطار كراسنويارسك.

وتحمل كل طائرة 42 طنا من المياه وتلقيها على بعد 500 كم تقريبا من مدينة كراسنويارسك.

وحشدت وزارة الدفاع 10 طائرات من طراز "إيل-76" و10 مروحيات لإطفاء حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك الذي اندلع في غاباته 69 حريقا.