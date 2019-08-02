مساحة حرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا الروسية تتجاوز مليون هكتار

بلغت مساحة حرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا الروسية، 1.216 مليون هكتار، وانخفض عدد الحرائق في يوم واحد بمقدار 10 بؤر، وفقًا للمديرية العامة للطوارئ في الجمهورية ، فيما لا يزال الوضع صعبا للغاية بسبب الطقس الجاف والرياح.

أفادت إدارة الغابات في دائرة الشرق الأقصى، في بيان لها "خلال الـ24 ساعة الماضية، شب في دائرة الشرق الأقصى 15 حريقا وجميعها في ياقوتيا. أتت النيران على 519 هكتارا تم إخماد ستة من أصل تسعة حرائق، وتمت السيطرة على ثلاثة".

وقال المكتب الصحفي "وفقا لبيانات الهيئة الفيدرالية لحماية الغابات (أفياليسوأوخرانا) هناك 123 حريقا طبيعيا في الجمهورية على مساحة إجمالية قدرها 1.216 مليون هكتار، منها 17 حريقا طبيعية يتم إطفاؤها في منطقة الخدمة، وتمت السيطرة على ثلاثة ولا توجد حرائق كبيرة، وانخفض عدد الحرائق في يوم واحد بمقدار 10 بؤر" .

وفي المنطقة هناك 106 حرائق، ويعمل حاليا على إخماد هذه الحرائق 787 شخصا، بمشاركة 119 آلية، وتشارك وزارة الطوارئ الروسية، بآلية واحدة و43 شخصا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أنها سترسل عشر طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد حرائق سيبيريا، بناء على تكليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض حالة الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.