روسيا والسعودية تبحثان الخطط والمشاريع المشتركة... وتجهيزات لزيارة بوتين

ونشرت وزارة الطاقة الروسية على صفحتها الرسمية على تويتر تفاصيل عن اللقاء والمواضيع التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الثنائي بين وزير الطاقة الروسية ونظيره السعودي.
Проходит встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом @Khalid_AlFalih pic.twitter.com/2AoympGdeu— Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019
ونقلت الصفحة ما قاله الوزير الطاقة الروسية خلال اللقاء " اعتبر أن الزيارة التاريخية لملك المملكة العربية السعودية سلمان آل سعود إلى روسيا في عام 2017 أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات بين الدولت والتي كانت نقطة الإنطلاق لتكثيف التفاعل بيننا".
#встреча_Новак_Фалих— Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019
Александр Новак @novakav1: Считаю, что ключевым моментом для интенсификации взаимодействия стал исторический визит короля Саудовской Аравии Салмана Аль-Сауда в Россию в 2017 году, что дало заметный импульс для развития отношений. pic.twitter.com/PXemqxgB4F
كما أكد نوفاك على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها بين روسيا والسعودية من خلال ترتيب لقاءات لتوقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين.
#встреча_Новак_Фалих— Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019
Александр Новак @novakav1: Мы нацелены на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие торговли, что в том числе было продемонстрировано итогами 6-го заседания Российско-Саудовской Межправительственной комиссии. pic.twitter.com/Pb8oTYkZzZ
وتباحث الطرفان في تفاصيل الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة في أوكتوبر/ تشرين الأول القادم إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن نوفاك والفالح يمثلان للجنة الحكومية الدولية لروسيا والمملكة العربية السعودية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بين البلدين.
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