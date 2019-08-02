روسيا والسعودية تبحثان الخطط والمشاريع المشتركة... وتجهيزات لزيارة بوتين

أجرى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة اجتماعا مع نظيره السعودي خالد الفالح حيث تطرق الجانبين إلى الخطط والمشاريع المشتركية بين البلدين.

ونشرت وزارة الطاقة الروسية على صفحتها الرسمية على تويتر تفاصيل عن اللقاء والمواضيع التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الثنائي بين وزير الطاقة الروسية ونظيره السعودي.

Проходит встреча Александра Новака @novakav1 с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом @Khalid_AlFalih pic.twitter.com/2AoympGdeu — Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019

ونقلت الصفحة ما قاله الوزير الطاقة الروسية خلال اللقاء " اعتبر أن الزيارة التاريخية لملك المملكة العربية السعودية سلمان آل سعود إلى روسيا في عام 2017 أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات بين الدولت والتي كانت نقطة الإنطلاق لتكثيف التفاعل بيننا".

#встреча_Новак_Фалих

Александр Новак @novakav1: Считаю, что ключевым моментом для интенсификации взаимодействия стал исторический визит короля Саудовской Аравии Салмана Аль-Сауда в Россию в 2017 году, что дало заметный импульс для развития отношений. pic.twitter.com/PXemqxgB4F — Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019

كما أكد نوفاك على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها بين روسيا والسعودية من خلال ترتيب لقاءات لتوقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين.

#встреча_Новак_Фалих

Александр Новак @novakav1: Мы нацелены на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие торговли, что в том числе было продемонстрировано итогами 6-го заседания Российско-Саудовской Межправительственной комиссии. pic.twitter.com/Pb8oTYkZzZ — Минэнерго России (@MinenergoGov) August 2, 2019

وتباحث الطرفان في تفاصيل الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة في أوكتوبر/ تشرين الأول القادم إلى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن نوفاك والفالح يمثلان للجنة الحكومية الدولية لروسيا والمملكة العربية السعودية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بين البلدين.