روسيا تنصح بإغلاق كاميرات وميكروفونات الأجهزة المحمولة لهذه الأسباب

أعلن خبراء من فرع الهيئة الرقمية في مركز الجودة الروسي "روس كاتشيستفا" أنه من أجل حماية خصوصيات المستخدم يجب على الأشخاص إغلاق الكاميرا والميكروفون في الكمبيوتر والهاتف الذكي .

قال نائب الرئيس التنفيذي للمركز إيليا لوفسكي "في الواقع، لم يعد وضع لاصق على الكاميرا والميكروفون من الأمور الجنونية، بل هو أحد قواعد السلامة الرقمية".

ويوصي الخبراء القيام بذلك في الوقت الذي لا يتم فيه استخدام الكاميرا والميكروفون، حيث يمكن للبرامج والأكواد الضارة في وقت استخدام الأجهزة الذكية تنشيط عمل الكاميرا والميكروفون، وإن لم تفعل ذلك فإنك معرض للمراقبة من قبل القراصنة.

وأضاف خبراء المركز أن الأدوات الذكية الآن تجمع قدرا كبيرا من المعلومات عن صاحبها. وعلى وجه الخصوص من أجل إضهار إعلانات توافق اهتماماته، حيث لا يمكن الآن للمستخدم أن يمنع ذلك ويترتب عليه قبول ذلك.

كما نصح الخبراء الحد من الوصول إلى معرض الصور وتحديد الموقع الجغرافي إن أمكن ذلك، وفق موقع "غازيتا رو".

وأشاروا إلى أهمية تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل بشكل مستمر، وعدم تنزيل البرامج من مصادر غير موثوق بها.