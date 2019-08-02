الحكم على داغستاني بالسجن 17 عاما لجمعه الأموال لصالح "داعش"

حكمت محكمة منطقة شمال القوقاز العسكرية، اليوم الجمعة، على مواطن جمهورية داغستان، كريم شيخوالييف، بالسجن مدة 17 عاما بتهمة جمعه الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، فضلا عن محاولته المشاركة في منظمة مسلحة غير مشروعة.
روستوف نا دونو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم المحكمة للصحفيين، إنه "وفقا للتحقيق، في يونيو/ حزيران 2016، قرر شيخوالييف، تنظيم حملة لجمع التبرعات لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نشر طلبًا عبر حسابه على تطبيق " تليغرام" لإرسال الأموال إلى حساباته المصرفية وجمع أكثر من 119 ألف روبل، حوالي [ 1.99 دولار أمريكي ] 55 ألف روبل منها حولت إلى البطاقات المصرفية لمسلحي "داعش" ".
ورفعت دعوى جنائية ضده بموجب مواد القانون الجنائي "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، حيث أدين المدعى علية بتهمة ارتكاب جرائم عدة بالإضافة إلى جزئية في هذه القضية، العقوبة التي فرضها الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ماغارامكنت في داغستان لعام 2018، والسجن لمدة 17 عامًا ".
وأوضح المتحدث باسم المحكمة أنه في عام 2018، أودع شيخوالييف السجن لمحاولته المشاركة في جماعات مسلحة غير شرعية لمدة 4 سنوات الجزء المتبقي منها 3 سنوات و7 أشهر تقريبا ولك لمحاولته التوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال في الجماعات المسلحة غير المشروعة، ولكن الأجهزة الأمنية اعتقلته.
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