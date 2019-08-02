توبوليف الروسية نحو تصنيع طائرات نقل عسكرية متوسطة

وأضاف أن شركة توبوليف "لديها أيضا خطط كبيرة تخص إجراء تجارب وأعمال تطوير بالنسبة للطائرات التي سبق وخضعت لأعمال تحديث معمقة وهي من طراز "توبوليف – 22 إم 3 إم" و"توبوليف – 160" و"توبوليف - 95 إم.إس"، بالإضافة إلى القيام بعمل كبير يتعلق بإجراء التجارب والاختبارات لطائرة مستقبلية خاصة بسلاح الطيران بعيد المدى.
يذكر أنه وفقا للشركة الموحدة لصناعة الطائرات، فإن هناك عدة مشاريع ترمي إلى صناعة طائرة متوسطة جديدة لسلاح طيران النقل العسكري، من بينها، على سبيل المثال، طائرة نفاثة ذات محركين من طراز "إليوشين – 276". إلا أن الشركة لا تفصح شيئا عن المشاريع الأخرى.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، وافقت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 على المهمة التكتيكية التقنية الخاصة بصناعة طائرة نقل عسكرية متوسطة مستقبلية ستحل محل طائرة أنتونوف – 12 " القديمة في سلاح طائرات النقل العسكري الروسية.
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