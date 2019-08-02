روسيا غير مقتنعة بعدم نية الناتو نشر صواريخ في أوروبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات الناتو بشأن عدم نشر صواريخ في أوروبا غير مقنعة لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "آر تي": "يمكنني أن أقول فقط، إننا نتابع عن كثب وبحذر بيانات قيادة الناتو وأعضاء الحلف. لا تقنعنا التصريحات المتكررة لممثلي الحلف بأن الناتو ليس لديه خطط أو نوايا لنشر مثل هذه الصواريخ بعد تصنيعها من الولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف "كما نعرف بالفعل، من التجربة السابقة، يمكن أن تتغير الخطط بسرعة كافية ويمكن العثور بسهولة على مبرر لأي شيء في السياسة الحالية المضطربة".

وأكد ريابكوف أن روسيا قدمت جميع المقترحات، و بقي الخيار الآن لدى واشنطن "مسألة سباق التسلح الجديد تعتمد على الولايات المتحدة، ولن تنشر روسيا صواريخ في المناطق التي لا تظهر فيها أنظمة أمريكية".

متابعاً في هذا السياق "أريد أن أشير إلى أن روسيا قد أبدت مسؤولية قصوى، معلنة حظراً أحادي الجانب على نشر هذا النوع من الأسلحة، بعد إتمام تصنيعها، في حال اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في أي منطقة من العالم. لذلك ، فإن الخيار للولايات المتحدة. يجب على واشنطن أن تقرر بأي طريق تود السلوك".

وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة القصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 شباط/فبراير الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق لـ 2 آب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

ويذكر في هذا الصدد أيضا، أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن اليوم بأن الحلف والولايات المتحدة لم ينشرا صواريخ في أوروبا، داعياً روسيا للالتزام بمعاهدة الصواريخ، التي تنتهكها هي، بحسب ستولتنبرغ، قبل عرض أي اقتراح حول حظر على نشر مثل هذه الصواريخ من جانب واحد.