روسيا تطور قمرا صناعيا لبيلاروس

قال متحدث باسم شركة "في إن إي إي إيه إم" لوكالة سبوتنيك إن الشركة الروسية طورت مشروعا لـ "مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية" لاستشعار الأرض عن بُعد.

وقال المتحدث: "لقد تم تطوير المشروع، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة). يعتبر الفحص جزءًا لا يتجزأ من مشروع التصميم".

في وقت سابق، أبلغ بوريس تشيرنوخ، نائب مدير الأبحاث في مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس، أن إطلاق القمر الصناعي كان مخططًا له في عام 2023.

في وقت لاحقعرضت "روسكوسموس" الجهاز في المعرض الجوي في لو بورجيه. في مواد المؤسسة الحكومية، يلاحظ أن القمر الصناعي الذي يزن 1825 كيلوغراماً وعمر الخدمة 7 سنوات سيتم وضعه في مداره بواسطة صاروخ "سويوز-2.1أ" من محطة فوستوشني الفضائية. سوف يكون مجهز بمعدات تسمح بالتقاط صور فوتوغرافية لسطح الأرض عالية الدقة بحجم 35 بكسل.

وقعت روسيا وبيلاروس مذكرة حول إنشاء قمر صناعي مشترك للاستشعار عن بعد في يونيو 2017. وقدرت تكلفة المشروع بحوالي 180 مليون دولار. الجانب الروسي هو المسؤول عن منصة خدمة الأقمار الصناعية، والجانب البيلاروسي عن المعدات.