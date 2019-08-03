الدوما الروسي يعلق على العقوبات الأمريكية بشأن حادثة سكريبال

علق عضو في لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، أنطون موروزوف، بشأن تطبيق الولايات المتحدة لمجموعة العقوبات الثانية ضد روسيا فيما يتعلق بحادثة تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقال موزوروف: "يتصرف الأمريكيون في هذه الحالة بما يخدم مصالحهم الخاصة للحد من المنافسة في هذا المجال مع المؤسسات المالية الروسية. من الواضح تمامًا أنه لم يتم تقديم دليل مقنع لروسيا والمواطنين الروس بخصوص حادثة سالزبوري".

وفقًا للسياسي، فإن الضرر المحتمل للعلاقات التجارية الروسية الأمريكية، والذي، وفقًا لوزارة الخارجية، قد يصل إلى "مليارات الدولارات"، سيكون له تأثير طفيف على الاقتصاد الروسي.

وقال: "روسيا بلد كبير يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ولدينا، بالإضافة إلى أمريكا، العديد من الشركاء التجاريين والاقتصاديين الآخرين في آسيا والشرق الأوسط. بالطبع، من المحزن أن يفرض السياسيون قيودًا على الأعمال وتنمية الاقتصاد، لكنني لا أعتقد أن هذا سيؤثر بشكل كبير علينا".

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة حول تقديم حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب قضية سكريبال.