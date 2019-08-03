بوتين: "الألعاب العسكرية" احتفال بالثقة والصداقة بين الناس

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بالمشاركين والضيوف في دورة "آرميا-2019"، (مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019)، مشيرا إلى أن المنافسات العسكرية هي احتفال للثقة والصداقة بين الناس.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصبحت المسابقات السنوية للمحترفين العسكريين، وأساتذة فنون القتال من جميع أنحاء العالم تقليدا رائعا، وذهول حقيقي واحتفال مشرق - وليس فقط جمال وقوة التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا ثقة وصداقة الأشخاص التي هي في أيديهم".

وقال الرئيس الروسي: "شكل مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019، بحد ذاته يقدم مساهمة كبيرة في تطوير التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات البناءة من أجل ضمان أمن بلداننا، والقارة الأوروبية الآسيوية والعالم بأسره، والاستجابة الجماعية للتهديدات الحقيقية، وليس تهديدات وهمية للاستقرار على هذا الكوكب".

Российские военнослужащие, прибывшие в Казахстан для участия в конкурсе Международных армейских игр-2019 «Уверенный прием», приступили к тренировкам на полигонах республики#Минобороны #АРМИ #АРМИ2019 #УверенныйПрием pic.twitter.com/3qPSo8XZPk — Минобороны России (@mod_russia) August 2, 2019

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه في 2019، ستصل 221 مجموعة من 37 دولة إلى مسابقات "آرميا" (مسابقات الألعاب العسكرية الدولية )، سبعة منهم سيشاركون في المسابقة لأول مرة، مشيراً إلى أنه جرى إضافة منغوليا وأوزبكستان والهند هذا العام إلى الدول التي تجري الألعاب على أرضها.

وذكر شويغو، أن أربع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت مراقبين لها إلى مسابقات الألعاب العسكرية الدولية – 2019 .

Юбилейные армейские международные игры стартовали в подмосковном парке "Патриот" и полигоне "Алабино"https://t.co/8OY4ECiQB0 — Sputnik Таджикистан (@SputnikTj) August 3, 2019

هذا ويتضمن برنامج الألعاب العسكرية الدولية – 2019، 31 مسابقة في التدريب الميداني والجوي والبحري بمشاركة ممثلين عن جيوش من 37 دولة، ويتجاوز إجمالي عدد المشاركين هذا العام 5 آلاف عسكري، وستجري المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 آب/أغسطس.