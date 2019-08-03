شويغو يفتتح "مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019" ويعلن أنها أصبحت حدثا عالميا بارزا

افتتح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، دورة المسابقات العسكرية الدولية الخامسة "آرميا-2019".

قاكوبانكا/ محافظة موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، مخاطباً المشاركين في المسابقات من 39 دولة: "أنا متأكد من أنكم سوف تكونون قادرين على إظهار قوة الروح وصلابة الشخصية، والصمود أمام جميع الاختبارات وتحقيق النجاح. أُعلن عن افتتاح المسابقات العسكرية الدولية الخامسة!".

وأشار شويغو، إلى أن ممارسة إقامة مسابقاتنا تظهر صحة القرار الذي اتخذ قبل خمس سنوات بشأن تنظيم مسابقات المهارات العسكرية في إطار مسابقات مشتركة.

وقال الوزير: "لقد أصبحت (المسابقات) بالفعل حدثا عالميا مهماً، كل عام تكتسب شعبية و تكتسب المزيد والمزيد من المشجعين المتحمسين. على مدى أسبوعين، سيلتقى أفضل المحترفين العسكريين من 39 دولة على أراضي البلدان العشر في مباريات مثيرة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 223 فريقًا من 39 دولة حول العالم يشارك في في مسابقات "آرميا-2019". وتشارك في المسابقات ولأول مرة تسع دول هي أبخازيا والأردن وكمبوديا والكونغو وكوبا ومالي وموزمبيق وسريلانكا وأوسيتيا الجنوبية. وأرسلت خمس دول مراقبيها - فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا والمكسيك.