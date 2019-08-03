الداخلية الروسية: اعتقال 30 مواطنا وسط موسكو للمشاركة بمظاهرات غير مرخص لها

اعتقلت شرطة العاصمة الروسية موسكو 30 شخصا بتهمة الإخلال بالأمن العام، على خلفية المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، اليوم السبت 3 آب/أغسطس.

ذكر المكتب الصحفي التابع لوزارة الداخلية الروسية، أنه تم اعتقال 30 شخصا، اليوم السبت، بتهمة الإخلال بالأمن العام على خلفية المشاركة بمظاهرة غير مرخص لها في العاصمة موسكو.

وفي بيان لوزارة الداخلية فإنه في حوالي الساعة 2.30 من ظهر يوم السبت شارك حوالي 350 شخصا في مظاهرة بالعاصمة موسكو، دون الحصول على تراخيص رسمية لها، وتم اعتقال 30 شخصا بسبب الاخلال بالأمن العام.

وتم تنظيم المظاهرة من قبل عدد من قوى المعارضة احتجاجا على ما تصفه بإقصاء عدد من المرشحين المستقلين من انتخابات مجلس مدينة موسكو.

من جانبها دعت الشرطة المواطنين إلى عدم المشاركة في مثل هذه المظاهرات الغير مرخص لها لتفادي الاستفزازات، وأضاف بيان الشرطة بانها ستتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية للمحافظة على سيادة القانون وأمن وسلامة المواطنين.

هذا وكان المتظاهرون قد تجمعوا في ساحة "بوشكين" و"تروبنايا" وعملت الشرطة على تفريقهم باستخدام مكبرات الصوت من خلال دعوتهم لفك المظاهرة كونه غير مصرح بها وتؤدي للإخلال بالأمن العام.