أخوتنيك.. أحدث طائرة عسكرية روسية مسيرة تجري أول طلعاتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية مسيرة من نوع "أخوتنيك"، قامت بأول طلعة لها حيث استغرقت أكثر من 20 دقيقة .

موسكو - سبوتنيك . وذكرت وزارة الدفاع أن "الرحلة الأولى جرت في الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، واستغرقت أكثر من 20 دقيقة. قامت الطائرة، تحت تحكم المشغل، بعدة طلعات جوية من المدرج على ارتفاع حوالي 600 متر وهبطت بنجاح".

جرى تصنيع الطائرة المسيرة "أخوتنيك"، وفقا لمخطط الجناح الطائر باستخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية تقريبا لأدوات الكشف الرادارية. تم تجهيز "أخوتنيك"، بالمعدات الموجهة للهندسة البصرية الإلكترونية، وهندسة الاتصالات وأنواع أخرى للاستطلاع.

Новейший российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет https://t.co/PJb9liQGuy pic.twitter.com/BEWsiFCWZW — РИА Новости (@rianru) August 3, 2019

وتجرى الاختبارات لأحدث منظومة قتالية، التي تم تصنيعها من قبل شركة "سوخوي"، في أحد مطارات الاختبار التابعة لوزارة الدفاع الروسية.