أخوتنيك.. أحدث طائرة عسكرية روسية مسيرة تجري أول طلعاتها

جرى تصنيع الطائرة المسيرة "أخوتنيك"، وفقا لمخطط الجناح الطائر باستخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية تقريبا لأدوات الكشف الرادارية. تم تجهيز "أخوتنيك"، بالمعدات الموجهة للهندسة البصرية الإلكترونية، وهندسة الاتصالات وأنواع أخرى للاستطلاع.
Новейший российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет https://t.co/PJb9liQGuy pic.twitter.com/BEWsiFCWZW— РИА Новости (@rianru) August 3, 2019
وتجرى الاختبارات لأحدث منظومة قتالية، التي تم تصنيعها من قبل شركة "سوخوي"، في أحد مطارات الاختبار التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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