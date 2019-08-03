المشاركون في "آرميا – 2019" يشيدون بالآليات العسكرية الروسية

وأعرب نائب وزير دفاع جمهورية اتحاد ميانمار، اللفتنانت جنرال تين ميو زاو، الذي حضر افتتاح الألعاب، عن إعجابه بالحدث السنوي.

ووفقا له، تشارك بلاده في ثلاث مسابقات، لكنها تخطط لتوسيع مشاركتها وإرسال فريق أوسع في المرة القادمة إلى الألعاب.

وفي معرض حديثه عن المعدات العسكرية الروسية، قال نائب الوزير: الجنود أعجبوا للغاية، في الواقع، المعدات العسكرية الروسية هي الأقوى في العالم.

وبدوره، أكد رئيس الوفد الهندي، وهو عضو في لجنة القضاة ريشي ديورا ، خلال حديثه الصحفيين ، أن الألعاب منظمة تمامًا وتمكن الجيش من القيام بالاختبارات في ظروف مختلفة قد يواجهها الجنود. وقال ديورا: "إنها أيضًا فرصة جيدة للمشاركين لاختبار الآليات العسكرية الروسية الممتازة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 223 فريقًا من 39 دولة حول العالم يشارك في في مسابقات "آرميا-2019". وتشارك في المسابقات ولأول مرة تسع دول هي أبخازيا والأردن وكمبوديا والكونغو وكوبا ومالي وموزمبيق وسريلانكا وأوسيتيا الجنوبية. وأرسلت خمس دول مراقبيها - فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا والمكسيك.