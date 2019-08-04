إرسال الروبوت "فيدور" إلى محطة الفضاء الدولية

سمح مجلس رؤساء المصممين الروس بإطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" مع الروبوت البشري "فيدور" إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا للموقع الإلكتروني لشركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا"، المشغل للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وجاء على الموقع: "مع الأخذ في الاعتبار تقييم الحالة الفعلية، قرر مجلس كبار المصممين السماح للقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية بتنفيذ برنامج العمل مع مركبة الفضاء سويوز إم إس-14.

وتم تأجيل عودة "سويز إم إس-14" مع الروبوت "فيدور" من 3 سبتمبر/أيلول إلى 7 من الشهر ذاته. أي أن الروبوت لن يقضي 10 أيام كما كان مخططا، بل 14يوما.

في وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء بأن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-12" سيتم إطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في صباح يوم 22 أغسطس /أب، ومن المقرر أن ترسي في محطة الفضاء الدولية في 24 أغسطس/ أب.

يذكر أن "فيدور" (FEDOR) هو أول روبوت بشري روسي. صممته مؤسسة الأبحاث المتقدمة بالتعاون مع جمعية البحث والإنتاج التكنلوجي "أندرويد تيخنيكا" بطلب من وزارة الطوارئ كروبوت منقذ.