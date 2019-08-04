طائرات الدفاع الروسية تخمد حرائق امتدت لـ 70 ألف هكتار في سيبيريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إخماد حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك، على مساحة تزيد عن 70 ألف هكتار، منذ الصباح.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان قسم الإعلام والاتصالات للوزارة: "تم إخماد أكثر من 70 ألف هكتار من حرائق الغابات في صباح يوم 4 آب/أغسطس من قبل مجموعة طيران تابعة لوزارة الدفاع الروسية في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك، ما مجموعه 36 منطقة مشتعلة".

وأشار البيان إلى أن طائرة "إيل-76" قامت بالتحليق 12 مرة، وألقت أكثر من 504 طن من الماء، بينما قامت مروحيات من طراز "مي-8" بالتحلق 14 مرة ملقيتاَ 140 طن من الماء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها سترسل عشر طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد حرائق سيبيريا، بناء على تكليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض حالة الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.