طائرات "تو-142" تصور نتائج إطفاء الحرائق في سيبيريا

استخدمت طائرات تو-142 التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وطائرات سو-24إم إر التابعة للمنطقة العسكرية المركزية لإجراء استطلاع في العديد من المناطق المحترقة في سيبيريا، وهدفها جمع المعلومات عن الوضع في التايغا (الغابات).

أثناء الرحلات، ستقوم الطواقم بتصوير جوي لنتائج استخدام الطيران من قبل وزارة الدفاع الروسية، ولا سيما طائرة إيل-76 ومروحيات مي-8، التي تلقي المياه في مواقع الحرائق.

وقالت الوزارة إن "استخدام الطائرات والمروحيات التابعة لوزارة الدفاع الروسية لإخماد الحريق سمح بخفض سرعة انتشار الحريق خمس مرات والقضاء على دخان الهواء في مدن وبلدات إقليم كراسنويارسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إخماد حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك، على مساحة تزيد عن 70 ألف هكتار، منذ الصباح.

وجاء في بيان قسم الإعلام والاتصالات للوزارة: "تم إخماد أكثر من 70 ألف هكتار من حرائق الغابات في صباح يوم 4 آب/أغسطس من قبل مجموعة طيران تابعة لوزارة الدفاع الروسية في إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك، ما مجموعه 36 منطقة مشتعلة".

وأشار البيان إلى أن طائرة "إيل-76" قامت بالتحليق 12 مرة، وألقت أكثر من 504 طن من الماء، بينما قامت مروحيات من طراز "مي-8" بالتحلق 14 مرة ملقيتاَ 140 طن من الماء.