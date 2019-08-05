طائرات استطلاع روسية تحدد 11 جيبا جديدا لحرائق الغابات في سيبيريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات الاستطلاع من طراز " سوخوي- 24 إم أر"، التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، التي وصلت إلى منطقة كراسنويارسك في سيبيريا من منطقة تشيليابينسك، يوم 3 آب / أغسطس، لمراقبة حرائق الغابات في سيبيريا، قد حددت 11جيبا جديدا للحرائق.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان قسم الإعلام والاتصالات للوزارة: "قامت طائرتان من طراز "سوخوي- 24 إم أر" بعمليات مسح جوي لأربع مناطق تقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرق كانسك [إقليم كراسنويارسك]. وبلغ طول المنطقة 75 كيلومترا، وعرضها خمسة كيلومترات، وأجري المسح على ارتفاع 1.5 كيلومترا. وقد تم تحديد 11 حريقا".

وأضاف المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أنه تم أيضا إجراء مسح جوى للمنطقة التي تقع على بعد 200 كم شمال كانسك في دائرة نصف قطرها 200 كم. ومن المقرر أن تواصل طائرات الاستطلاع عملياتها في 5 آب / أغسطس .

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرات الوزارة أسقطت نحو 900 طنا من المياه لإخماد الحرائق في سيبيريا خلال الـ24 الساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان بهذا الصدد : "أسقطت طائرات وزارة الطوارئ الروسية 898 طنا من المياه لإخماد الحرائق في سيبيريا، منفذةً بذلك 99 طلعة جوية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائرات "إيل-76" التابعة لطيران النقل العسكري لوزارة الدفاع الروسية، ومروحيات من طراز "مي-8" ، قد قامت بالتحليق 94 مرة، موضحاً أنه تم إخماد 753 ألف هكتار من حرائق الغابات، خلال الأربعة الأيام من عمل وزارة الدفاع الروسية في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة إركوتسك .

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أنها سترسل عشر طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد حرائق سيبيريا، بناء على تكليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض حالة الطوارئ في أربعة أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.