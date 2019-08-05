وقوع انفجار في وحدة عسكرية روسية في إقليم كراسنويارسك... فيديو

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": وصلت جميع السلطات إلى المكان. ولا أعرف ما إن كان هناك إجلاء للسكان. ولكن المنطق يقول أنه يجب إخلاء المنطقة، هناك قرية تسمى كامينكا بالقرب من مكان الانفجار.
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Пресс-служба администрации Ачинска сообщает: «ЧП в районе деревня Каменка (Ачинского района). Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта». #Красноярск #СИБИРЬ #красноярскийкрай #Ачинск #Чп
ويتم الآن التحقق من المعلومات الواردة من قبل خدمة الطوارئ.
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وأوصت سلطات مدينة أتشينسك بعدم توجه السكان نحو الوحدة العسكرية، حيث تسمع الانفجارات.
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