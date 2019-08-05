بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث قضية الخروج من معاهدة الصواريخ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي بسبب خروج واشنطن الاحادي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال الكرملين أن الرئيس الروسي سيقوم بالإدلاء بتصريحات على خلفية انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وكانت واشنطن قد أعلنت، أوائل العام الجاري، انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 فبراير/شباط الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا "شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لـ 2 أغسطس/آب، بمبادرة من الولايات المتحدة.