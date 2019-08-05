بوتين: لن ننشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى حيث لا توجد صواريخ أمريكية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا لن تنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى حيث لا توجد صواريخ أمريكية.

وجاء في بيان الرئيس "هذا يتعلق بتطوير وإنتاج ونشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى. لن ننشرها في المناطق التي لم تنشر فيها صواريخ متوسطة المدى أمريكية الصنع".

وكان بوتين قد أعلن أن روسيا لا تستطيع تجاهل الوضع بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ وقبول تصريحات السلام من جانب واشنطن وحلفائها.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا، يوم الجمعة الماضي، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 2 آب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن أوائل العام الجاري، انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.